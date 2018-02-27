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В Приморье крысы разносят страшную болезнь

Сегодня, 12:28

В Приморье мыши и крысы стали главными разносчиками геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

 По результатам прошлого года в Приморском крае было зафиксировано 28 заболеваний ГЛПС, среди них 1 с летальным исходом в городе Лесозаводск. Больше всего болезни были подвержены жители Владивостока. Там зарегистрировано 10 случаев инфицирования данным заболеванием, что составляет примерно 35% от общего количества.
Заражение ГЛПС зачастую происходит от маленьких грызунов. При этом не обязательно с ними контактировать напрямую. Достаточно лишь навести уборку в помещении, где они обитают, взять в руки сено, солому или хворост, по которым они перемещались. Также заразиться от крыс и мышей можно, употребляя воду или купаясь в ней из неизвестных водоемов, продукты, инфицированные грызунами.


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