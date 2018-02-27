Россияне оценили достижение поставленных целей ВКС РФ в Сирии

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В России завершился опрос ВЦИОМа «Новая вспышка войны в Сирии: мнение россиян». В результате, граждане оценили достижение поставленных целей ВКС РФ. Известно, что 73% опрошенных считают операцию успешной, однако политическая активность РФ в будущем носит неоднозначный характер.

Специалисты ВЦИОМа подвели итоги проведения опроса по вопросу военных действий в Сирии. Стало известно, что 84% россиян следят за происходящим в регионе военных действий, 15% опрошенных не интересуются этой темой. Более 73% людей подписались под мнением о достижении целей ВКС РФ в Сирии. Около 34% респондентов солидарны с политикой государства в вопросе конфликта.

Разделились мнения россиян в вопросе ведения дальнейшей внешнеполитической политики. Сторонники государственных мер влияния (34%) предлагают проводить операцию в таком же духе, 14% не видят необходимости в сильных атаках и бомбардировках, а 11% опрошенных россиян предлагают свернуть операцию в Сирии.