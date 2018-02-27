VistaNews.ru


Жительница Кемерова пожаловалась на купленные в супермаркете конфеты с плесенью

Сегодня, 10:46

Интернет-сообщество возмущено публикацией жительницы Кемерова, продемонстрировавшей фото приобретенных в одном из местных супермаркетов конфет. Развернув обертку сладостей, женщина увидела окутавшую их плесень.

К расследованию скандального инцидента подключились региональные СМИ. Журналисты разыскивают автора поста, намереваясь установить название продающего опасные для здоровья конфеты. Пользователи сети негодуют, ведь маленькие дети не столь осмотрительны, сравнительно с взрослыми. Ребенок может не глядя съесть сладость с плесенью, впоследствии серьезно отравившись, переживают молодые родители.

Сейчас интернет-сообщество требует, дабы СМИ и надзорные органы обезопасили потребителей от некачественных продуктов питания. Итоги «кондитерских разборок» в Кемерове в скором времени предоставит региональная пресса.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.