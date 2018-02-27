Жительница Кемерова пожаловалась на купленные в супермаркете конфеты с плесенью

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Интернет-сообщество возмущено публикацией жительницы Кемерова, продемонстрировавшей фото приобретенных в одном из местных супермаркетов конфет. Развернув обертку сладостей, женщина увидела окутавшую их плесень.

К расследованию скандального инцидента подключились региональные СМИ. Журналисты разыскивают автора поста, намереваясь установить название продающего опасные для здоровья конфеты. Пользователи сети негодуют, ведь маленькие дети не столь осмотрительны, сравнительно с взрослыми. Ребенок может не глядя съесть сладость с плесенью, впоследствии серьезно отравившись, переживают молодые родители.

Сейчас интернет-сообщество требует, дабы СМИ и надзорные органы обезопасили потребителей от некачественных продуктов питания. Итоги «кондитерских разборок» в Кемерове в скором времени предоставит региональная пресса.