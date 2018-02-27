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По Томску бегала беспризорная лошадь с жеребёнком

Сегодня, 10:13

По Томску 27 февраля бегала беспризорная лошадь с жеребёнком. Первыми их заметили очевидцы на территории Жилмассива рядом с Иркутским трактом.

Они сообщили, что лошади галопом перемещаются, используя проезжую часть в направлении к улице Пушкина. Получившие информацию сотрудники ГИБДД выехали к месту события, но животных им обнаружить не удалось.

Позднее лошадей удалось поймать их бывшей владелице Анне Романенко. С её слов, кобылице сейчас 6 лет, а её жеребёнку – год. Незадолго до «побега» женщина подарила их своим знакомым. Кобыла смогла самостоятельно открыть стайку и отправилась либо на прогулку, либо искать бывшую хозяйку.

В любом случае всё закончилось хорошо. Лошади не пострадали от мороза и не попали под колёса движущегося транспорта.

Где женщине удалось их поймать, не сообщается. Известно лишь, что они до этого момента проделали путь, приблизительно, в пять километров.


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