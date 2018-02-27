В Мичуринске поставили бракованный биотуалет за 2 млн рублей

Сегодня, 10:20

В Мичуринске установили бракованный биотуалет за два миллиона рублей. Горожане решили обратиться на сайт губернатора по Тамбовской области Александра Никитина с просьбой решить данный вопрос.



Как оказалось, общественный туалет, который установили в пределах Площади Славы, попросту не работает уже целый год. Местные жители утверждают, на нём всегда виднеется вывеска о ремонте. Как сообщил заместитель администрации научного города Герман Ким, городской общественный биотуалет закрыли по причине фабричного брака. Там постоянно ломается модуль, который отвечает за приём оплаты за пользование туалетом.

Сейчас решено рассмотреть вариант применения в работе кассового аппарата.