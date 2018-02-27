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В Омске таксист предлагает мстительным пассажирам снять «короны»

Сегодня, 09:44

В Омске таксист предлагает мстительным пассажирам снять свои «короны». Водитель изложил крик своей души в Сети в группе местного сообщества.

Таксист отметил, что у пассажиров часто наблюдается непонятное ему несоответствие. Завышая собственную самооценку, они готовы спорить за «копейки». Мужчина обращается к подобным типажам с вопросом, где они взяли свои «короны».

Водитель поведал об одном случае. Приехал он на вызов. Мать с больным ребёнком ехали в поликлинику. Он предложил посадить мальчика в специальное кресло и пристегнуть его. Женщина выполнила это с большим недовольством.

Вернувшись домой, она написала негативный отзыв о работе таксиста, сообщив, что тем, якобы, не соблюдаются правила безопасности. Мужчина считает это актом мелкой мести. По его мнению, она последовала после того, как он не смог найти сдачу со ста рублей. У него просто не было 10-рублёвой монеты или купюры.

Таксист задаётся вопросом, почему вызывающие эконом-такси люди часто чувствуют себя «героями», и почему не уважают перевозчиков.

У некоторых водителей их дальнейшее нахождение на работе реально может зависеть от подобных отзывов, которыми им просто хотят насолить.

76% опрошенных омичей поддержали мнение таксиста.


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