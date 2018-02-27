VistaNews.ru


Исторические объекты Новгорода будут воплощены в 3-D проектах

Сегодня, 09:30

Исторические объекты Новгорода будут представлены в виде 3-D проектов. Молодые ученые покажут свою работу на VR фестивале в Сколково и Великом Новгороде.

В Нижнем Новгороде и Сколково пройдет ежегодный  VD/AD фестиваль, где молодые ученые смогут представить свои новейшие разработки и проекты. Мероприятие состоится с 28 февраля по 3 марта, сообщается, что его участниками станут около 180 молодых исследователей, которые представят 30 регионов России.

Известно, что в рамках фестиваля молодые дарования выполнят и совместный проект, который поспособствует развитию туристической индустрии в Новгороде - 3-D проект всех исторических объектов города. Сообщается, что участники будут поделены на команды, каждой из которых достанется свой объект – Антониев монастырь, кремль или Ярославово дворище. Уже 1 марта все проекты будут представлены жюри и отправлены на доработку ученым из Сколково.

Организаторы фестиваля рассказали, что команда, которая создаст лучший проект, будет награждена поездкой в детский лагерь «Артек» (Крым). Как известно, такие мероприятия способствуют развитию будущего российской науки и изучению потенциала, которым обладает современная молодежь.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.