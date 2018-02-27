Исторические объекты Новгорода будут воплощены в 3-D проектах

Сегодня, 09:30

Исторические объекты Новгорода будут представлены в виде 3-D проектов. Молодые ученые покажут свою работу на VR фестивале в Сколково и Великом Новгороде.

В Нижнем Новгороде и Сколково пройдет ежегодный VD/AD фестиваль, где молодые ученые смогут представить свои новейшие разработки и проекты. Мероприятие состоится с 28 февраля по 3 марта, сообщается, что его участниками станут около 180 молодых исследователей, которые представят 30 регионов России.

Известно, что в рамках фестиваля молодые дарования выполнят и совместный проект, который поспособствует развитию туристической индустрии в Новгороде - 3-D проект всех исторических объектов города. Сообщается, что участники будут поделены на команды, каждой из которых достанется свой объект – Антониев монастырь, кремль или Ярославово дворище. Уже 1 марта все проекты будут представлены жюри и отправлены на доработку ученым из Сколково.

Организаторы фестиваля рассказали, что команда, которая создаст лучший проект, будет награждена поездкой в детский лагерь «Артек» (Крым). Как известно, такие мероприятия способствуют развитию будущего российской науки и изучению потенциала, которым обладает современная молодежь.