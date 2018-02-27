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В Тюмени обитают покупатели элитных часов за 4 миллиона рублей

Сегодня, 09:24

В Тюмени находятся покупатели элитных часов за четыре миллиона рублей. Часы таких брендов, как Rado, Omega, Tissot, Longines, Cartier и прочие, чья стоимость колеблется от 35 тысяч и выше за штуку, Тюменская таможня отслеживала с особой внимательностью.

В 2017 году в Тюменскую область прибыло больше тысячи элитных часов лидирующих торговых марок. Было произведено большое количество выездных проверок в адрес крупнейших сбытчиков наручних изделий класса Премиум зарубежного производства. Результаты оказались довольно положительными. Всего 3% данного товара реализовывались с нарушениями. Как оказалось, часы были закупленны только официально на база договора поставок и других документов. Основная страна производитель Швейцария.

Почти все привезённые изделия имеют свой серийный номер, который подтверждает оригинальность товара. Это исключает возможность его подделки.


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