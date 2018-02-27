В зоопарке Ростова на видео волчица Альма готовится к ЧМ-2018

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В зоопарке Ростова продолжаются тренировки по футболу. Волчица Алыма поделилась мастерством владения мячем и сыграла в футбол. Видео попало в соцсеть «ВКонтакте» в паблик «Ростовский Зоопарк».

Сотрудники зоопарка в Ростове-на-Дону смогли запечатлеть на видео процесс подготовки волчицы Альмы к предстоящему Чемпионату мира по футболу. Ролик появился в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице питомника «Ростовский Зоопарк». По словам работников зверинца, Альма по началу не могла отвлечься от своей любимой пластмассовой игрушки.

Однако после включилась в игровой процесс, и ею завладел спортивный азарт. В конце «тренировки» волчица, лежа на снегу, пыталась раскусить мяч. Примечательно, что спортивный инвентарь пострадал после игр с футболисткой.