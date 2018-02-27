В Воронеже провели опрос на предмет удовлетворённости работой

Сегодня, 08:25

В Воронеже провели опрос на предмет удовлетворённости местных жителей своей работой. Его результаты не вызвали особого удивления у специалистов.

Дела на рынке труда обстоят не самым благополучным образом. 21,7% респондентов сообщили, что вообще не работают или работа является очень плохой. Примерно такое же количество опрошенных проинформировало, что считают свою работу нормальной и трудятся по специальности.

О том, что работа нравится, сообщили 14,7% воронежцев, а 5,6% респондентов сказали, что подрабатывают фрилансом.

Многие сообщают, что работа им нравится, но зарплаты просто ужасные и получаемых денег на жизнь не хватает.

В то же время респонденты отметили, что в Воронеже есть спрос на профессионалов, которым работодатели готовы платить хорошо, но их на рынке труда не хватает.