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Жительница Волгограда привезла из Петербурга полтергейста

Сегодня, 08:15

В квартире жительницы Волгограда стали происходить паранормальные явления, которые замечает не только она, но и ее собака. Женщина уверена, что из поездки в Санкт-Петербург привезла полтергейста.

Далеко не все люди верят в существование приведений и полтергейстов, но ученые не могут доказать, что их нет. Как известно, особенно много их в исторических местах, где происходили события, которые в истории считаются кровавыми.

После поездки в Санкт-Петербург жительница Волгограда стала замечать, что в ее доме происходят аномальные явления. Известно, что женщина постоянно ощущает в жилище чье-то присутствие, сквозняки и чужой взгляд, а собака воет постоянно в один и тот же угол. Ранее такого не происходило.

Во время поездки в Северную столицу волгоградка старалась посетить все места, которые окутаны тайной и имеют дурную славу – пригород Петербурга, Петропавловскую крепость и ротонду, которая находится на спуске Обводного канала. Каждое из этих мест считается мистическим, о чем говорится даже в классической литературе.

Женщина уверенна, что именно из этой поездки она и привезла в дом полтергейста. Теперь она всех остерегает от чрезмерного увлечения паранормальными явлениями и мистикой.


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