В Оренбурге родились Ратибор, Александрина и Арианна

Вчера, 23:36

За минувшую неделю в городе Оренбург, административном центре области, родились 154 ребенка, которым дали довольно редкие имена - Ратибор, Александрина и Арианна.

Местный ЗАГС выдал свидетельства о рождении 79 мальчиков и 75 девочек. Многие родители дали детям необычные имена, среди которых: Арсений, Ратибор, Александрина и Арианна. Также, некоторых девочек назвали в честь римских богинь. А имя Арианна означает «святая».

Всего за неделю в городе умерло 66 мужчин и 68 женщин. Средний возраст составлял 70 лет.

Из всех любящих пар, около 90 решили законно оформить отношения и 62 развестись.