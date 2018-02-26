VistaNews.ru


В Псковской области закончился второй этап голосования премии «Народное признание-2017»

Вчера, 23:53

В Псковской области закончился второй этап голосования за участников первой общественной премии «Народное признание-2017».

 Сегодня в 18:00 официально прекращено голосование за участников общественной премии «Народное признание-2017» в рамках второго раунда конкурса, в котором учувствовали по три претендента из 11 номинаций, которые набрали самое большое число голосов по результатам первого тура.

Теперь свою работу начнет экспертное жюри, каждый из членов которого может внести в число баллов номинанта свой вклад, равный 3% от общего количества баллов, поступивших от голосовавших во втором этапе голосования.

Победители станут известны на церемонии награждения, которая пройдет 28 февраля в 18:30 в Псковском академическом драмтеатре, на сцене которого будут поздравлять выигравших, и вручать им заслуженные награды.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.