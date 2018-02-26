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На звание «лучшего курсанта Калининградской области» претендует девушка

Вчера, 22:44

В сообщении, которое размещено на официальном сайте БГА РФ, говорится, что впервые за всю историю проведения конкурса на звание «лучшего курсанта Калининградской области» будет претендовать девушка.

 Известно, что в данном конкурсе участие будут принимать ученики из филиала СПбУ МВД РФ, дети из пограничного института Калининграда, Балтийской госакадемии рыбопромышленного флота и студенты из ВМИ им. Ушакова.

Всем участникам данного мероприятия нужно будет показать себя в выступлении-приветствии, затем в конкурсе, где проверят интеллектуальные способности. Последний будет проходить в формате игры «Квиз». Также претендентам на получении почётного звания нужно будет показать свой талант уже в отдельном конкурсе.

Данное событие будет проходить в главном корпусе БФУ имени Канта 28 февраля в 14:00. Отмечается, что вход свободный.


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