Девушка с витилиго встретилась с мамой, бросившей ее при рождении в урну

Вчера, 21:50

Ирина Павлуцкая из Иркутска, которая имеет диагноз витилиго, встретилась с родной матерью Мирой Васильевой, бросившей дочь при рождении в урну. Встреча произошла на передаче Андрея Малахова в программе «Прямой эфир».

По словам Миры Васильевой, 26 лет назад она родила дочь и была шокирована ее диагнозом. Муж, узнав об этом, не приехал на выписку, также мать оставили и родственники. На тот момент у женщины уже был ребенок и она очень боялась их потерять, в результате избавилась от малышки. На данный момент Васильева очень жалеет об этом страшном поступке и просит прощения у кровинки.

Сама Ирина Павлуцкая в Иркутске встретила на улице парня, схожего с ней по внешности, а именно с витилиго. Она сразу заподозрила родство, ведь таких людей очень мало. В итоге тест ДНК показал родство и теперь у бывшей сироты есть не только родители, но и брат с сестрой.