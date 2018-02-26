100-летняя бабушка оштрафована за кормление животных и радио

Вчера, 23:39

По словам жителей дома, бабушка каждое утро в шесть часов включала радио и подкармливала животных и голубей. Местные жители очень недовольны шумом в такое раннее утро.

По словам жителей двора, 100-летняя женщина уже не имела такой острый слух и зрение, как в молодости, поэтому местные жители каждый день просыпались от играющего на всю громкость радиоприемника. Более того, добрая бабушка любила подкармливать голубей и местных бродячих кошек и собак. Животные каждое утро собирались во дворе и загадили окна и балконы местных жителей. Животные встречали женщину громким лаем и мяуканьем на весь двор.

Администрация города решила помочь своим жителям и назначила бабушке штраф за беспокойство с 22 до 7 часов утра. На данный момент, администрация приказала 100-летней женщине выплатить штраф около пятиста рублей за нарушение порядка.