VistaNews.ru


Криштиану Роналду оказался настоящим нарциссом

Вчера, 20:30

Футболист Криштиану Роналду признался, что очень любит смотреть в зеркало, так как ему нравится его отражение, это значит, что знаменитость - настоящий нарцисс.

 Футболист мадридского клуба "Реал" и сборной Португалии Криштиану Роналду недавно рассказал, как проводит свое свободное время. Португалец признался, что очень доволен своей внешностью, и ему нравится любоваться перед зеркалом, а в свободное время он любит смотреть сериалы и документалистику.

Португалец считает, что помимо простого обладания красивой внешностью, необходимо самому себе нравиться, иметь чувство собственного достоинства, и ценить свою персону. Криштиану Роналду признался, что очень доволен своей внешностью, и ему нравится любоваться перед зеркалом, видя там свое отражение.

Спортсмен сообщил, что находясь дома, он очень редко смотрит футбол. Футболист следит лишь за матчами команды своего друга, или очень важными играми, например дерби. 


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.