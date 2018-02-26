Криштиану Роналду оказался настоящим нарциссом

Вчера, 20:30

Футболист Криштиану Роналду признался, что очень любит смотреть в зеркало, так как ему нравится его отражение, это значит, что знаменитость - настоящий нарцисс.

Футболист мадридского клуба "Реал" и сборной Португалии Криштиану Роналду недавно рассказал, как проводит свое свободное время. Португалец признался, что очень доволен своей внешностью, и ему нравится любоваться перед зеркалом, а в свободное время он любит смотреть сериалы и документалистику.

Португалец считает, что помимо простого обладания красивой внешностью, необходимо самому себе нравиться, иметь чувство собственного достоинства, и ценить свою персону. Криштиану Роналду признался, что очень доволен своей внешностью, и ему нравится любоваться перед зеркалом, видя там свое отражение.

Спортсмен сообщил, что находясь дома, он очень редко смотрит футбол. Футболист следит лишь за матчами команды своего друга, или очень важными играми, например дерби.