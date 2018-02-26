VistaNews.ru


Военные Эстонии споют песни об убийстве русских во время строевой

Вчера, 19:17

В Эстонский Правозащитный центр были доставлены сведения о том, что солдаты одной из частей Сил обороны разучивают «Песню лесных братьев», в содержании которой есть слова об истреблении русских.

 Слова песни вызвали негодование со стороны солдат России. Сегодня Правозащитный центр «Китеж» отправил требование в Министерство обороны страны, в котором интересовались соответствием информации реальности. И если она верна, то считается ли уместным эксплуатировать песню с призывом убивать русских.

Слова песни гласят:

«Моя мать и отец были расстреляны

Дорогая отправлена в Сибирь.

Теперь брожу по болотам и тропам

И убиваю русских тибла».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.