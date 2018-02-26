Военные Эстонии споют песни об убийстве русских во время строевой

Вчера, 19:17

В Эстонский Правозащитный центр были доставлены сведения о том, что солдаты одной из частей Сил обороны разучивают «Песню лесных братьев», в содержании которой есть слова об истреблении русских.

Слова песни вызвали негодование со стороны солдат России. Сегодня Правозащитный центр «Китеж» отправил требование в Министерство обороны страны, в котором интересовались соответствием информации реальности. И если она верна, то считается ли уместным эксплуатировать песню с призывом убивать русских.

Слова песни гласят:

«Моя мать и отец были расстреляны

Дорогая отправлена в Сибирь.

Теперь брожу по болотам и тропам

И убиваю русских тибла».