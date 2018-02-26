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Завтра в Москве проведут ряд мероприятий в рамках дня памяти Немцова

Вчера, 18:20

Завтра, 27 февраля, в Москве пройдет день памяти Бориса Немцова, застреленного под стеной Кремля тремя годами ранее, в рамках которого проведут несколько мероприятий.

 Политик Владимир Рыжков сообщил что на третью годовщину убийства известного политика, в столице почтят его память. В 13:00 пройдет церемония возложения цветов на Большом Москворецком мосту, с участием лидеров партий «Яблоко», «Гражданская инициатива», «Партия народной свободы». Есть вероятность, что в мероприятии примут участие кандидаты на пост президента РФ Ксения Собчак и Григорий Явлинский.

В 15:00 в Сахаровском центре группа «Европейский диалог» организует круглый стол, посвященный памяти Немцова, на тему «Правовое государство в России миссия невыполнима?».

На фотовыставке «Солидарность», которая пройдет в Сахаровском центре с 15:00 до 21:00, будут показаны фотографии политика, соратники расскажут о жизни Немцова в несистемной оппозиции, продемонстрируют некоторые фрагменты переписки с другими участниками движения, и покажут фильм Зоси Родкевич «Мой друг, Борис Немцов».

В этот же день ожидаются выступления некоторых политиков и чиновников.


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