Приложение «Метро Москвы» скачали более миллиона пользователей

Вчера, 17:41

Новое приложение «Метро Москвы» уже скачали более миллиона активных юзеров. Об этом информирует Максим Ликсутов, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве.

По словам Максима Ликсутова, «Метро Москвы» обновляется в регулярном порядке, чтобы пользователи могли воспользоваться актуальной помощью. Также приложение будет иметь новые функции, касающиеся предстоящему чемпионату мира по футболу, который стартует в Ростове-на-Дону.

В рамках «Метро Москвы» появится специальный раздел на пяти различных языках. К примеру, станет возможным для юзеров проложить путь к стадиону «Спартак», «Лужникам» и станциям городского проката велосипедов. Это поможет гостям легко и самостоятельно ориентироваться по столице и быть в тех местах, которые действительно хотелось бы посетить и оценить.