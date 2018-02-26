Три московских застройщика получили предостережения прокуратуры

Вчера, 16:40

Объекты, которые строят три московских застройщика, признаны долгостроями. В прокуратуре сообщили, что разработали меры, которые помогут разрешить сложившуюся ситуацию, соответствующие предостережения разосланы застройщикам.

В московской прокуратуре разработали ряд мер, которые помогут застройщикам избегать долгостроев. Такую информацию распространили на сайте надзорного ведомства.

Как известно, не только в Москве, но и в целом по стране, многие застройщики не добросовестно относятся к взятым на себя обязательствам. Такие проблемы, в первую очередь, приводят к потере денег у людей, которые вложили деньги в строительство. Несколько таких долгостроев есть и в Москве – жилищный комплекс «Утесов», «Борисоглебское» и «Татьянин парк». Пока на этих объектах нет серьезных проблем, но сроки строительства уже затягиваются. Заседание по выработке мер безопасности прошло в прокуратуре столицы.

После него вынесли предостережение данным застройщикам, которых обязали в срок выполнить взятые перед пайщиками обязательства. Московские власти, таким образом, хотят обезопасить жителей от проблем и повысить уровень ответственности строительных компаний.