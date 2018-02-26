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Жители Катюшкино в Хакасиии попросили связь и интернет у властей

Сегодня, 10:46

В селе Катюшкино Ширинского района сельские жители просят обеспечить их интернетом и мобильной связью. Люди обратились к властям и Башков пообещал решить эту проблему в ближайшие сроки.

Жители маленького села Катюшкино, которое находится в отдаленной части Хакасии, столкнулись с большой проблемой, которая мешает их полноценной жизни в социуме. Дело в том, что в деревне нет интернета, а мобильная связь очень плохая, прием почти отсутствует. Эти обстоятельства не дают возможности решить банальные проблемы в жизни: оформить спецвызов доктора, записаться на прием к представителям власти, обратиться в скорую помощь при неотложной ситуации, так как связи практически нет.

Сельчане не стали молчать и пошли на поклон к главе минсельхозпрода России, так как после обращения к местным властям реакции не было. Александр Башков пообещал в ближайшее время решить вопрос со связью, а потом обеспечить граждан и интернетом. Он уже обратился к местным бизнесменам.


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