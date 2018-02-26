В Волгограде сняли школьников с шампанским перед уроками

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Жительница Волгограда представила видео, на котором видно, что школьники пьют шампанское. Действие происходит в утреннее время перед уроками просто на улице.

В Сети появился видеосюжет, который запечатлела жительница Волгограда в одно раннее утро. Когда Мария Кострюкова пришла на свое место работы в офис, еще было рано, людей на улице почти не было. Она за окном увидела компанию из нескольких школьников. Ребята, возраст которых соответствовал 9-10 классу, распивали бутылку шампанского на морозе. Мария Кострюкова осталась шокирована увиденным. Она решила показать немедленно всем пользователям этот вопиющий факт.

Ведь школьники шли на занятия. Если они сейчас себе могут такое позволить, то этих молодых людей в будущем могут ждать большие неприятности. Хотя пользователи ответили по-разному. Некоторые придерживались мнения, что употребление сильного или слабого алкоголя – выбор каждого личный.