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На Белогородском водохранилище построили рыболовный город

Сегодня, 09:43

На Белгородском водохранилище местные рыбаки построили настоящий городок для ловли рыбы.

Белгородское водохранилище, расположенное возле Пикник-Парка может похвастаться теперь наличием рыболовного города. Любители посидеть с удочкой в зимний период разбили разноцветные палатки, устроив настоящее поселение. Улов действительно был богатым на подлещиков, плотву, ершов. Как минимум, до 7 кг рыбы было на одного рыбака.
В минувшую субботу здесь состоялся областной фестиваль по рыбалке. В нем приняли участие даже юные рыбаки и городские школьники.


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