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В Воронежской области введут новую степень защиты для ЕГЭ

Сегодня, 09:36

В Воронежской области введут новую степень защиты для заданий по ЕГЭ. Теперь материалы будут распечатываться с диска в присутствии экзаменуемого.

Сообщение об этом сделал Сергей Чуев, возглавляющий профильный региональный департамент. Со слов чиновника, у вопросов и заданий по ЕГЭ теперь появится новая степень защиты.

Диски, с который станут распечатывать материалы, запрограммированы так, что открыть их можно лишь раз. После того, как выпускник закончит работу, она будет сканироваться и регистрироваться. Таким образом, все они будут учтены.

Чуев проинформировал, технология по печати и сканированию материалов в аудиториях будет абсолютно соблюдена. По содержательному наполнению они, практически, не претерпят изменений.

Исключение составят отдельные части заданий, которые по итогам прошлогоднего ЕГЭ были признаны некорректными.

В РФ старт первой волне ЕГЭ будет дан в марте. Досрочным периодом могут воспользоваться выпускники прошлых периодов и дети, которые в основное время проведения экзаменов будут на соревнованиях или сборах.

Также досрочное ЕГЭ доступно тем, у кого в плановом периоде предстоит операция или лечение.

В Воронежской области для того, чтобы сдать ЕГЭ, будут оборудованы 64 пункта.


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