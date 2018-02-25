В Северной Осетии река Ардон окрасилась в оранжевый цвет

Вчера, 22:28

В Минприроды Северной Осетии обратились жители поселка Мизур с сигналом о том, что река Ардон внезапно стала оранжевого цвета. Экологи были сразу же отправлены на место для выяснения причин случившегося.

Местные жители населенного пункта Мизур сообщили на "Зеленую линию" минприроды в Северной Осетии об очень странном происшествии. Для всех на удивление река Ардон вдруг перекрасилась в яркий оранжевый цвет. В результате исследований на реке оказалось, что из-за потепления грунтовые воды попали внутрь шахты, где когда-то были горные выработки. На сегодняшний день она никому не принадлежит, и там никто не работает. Через породы вытекли смывы глины, ржавых труб, где не присутствует никаких химэлементов.

Сейчас утечка остановилась. Администрация теперь держит под контролем ситуацию. Экологи считают, что это загрязнение не несет угрозы для фауны реки.