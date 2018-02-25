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Психолог: Без глобальных навыков ребенку нечего делать в школе

Вчера, 20:31

По мнению детского психолога Марины Демидовой, без глобальных навыков ребенку в школе делать нечего. Специалист считает, что прежде, чем отдать ребенка на обучение в школу, родителям необходимо самостоятельно многому его обучить.

 Психолог пояснила, какие пункты включают в понятие «глобальные навыки». Во-первых, это личностные качества ребенка, такие как любознательность, настойчивость в своем мнении и умение ребенка работать на результат.

Во-вторых, компетенции, которые просто обязан иметь ребенок для решения трудных задач. Они включают в себя умение критически и творчески мыслить, навыки общения и работы в команде.

И в-третьих, ребенок, прежде чем идти в школу, должен обладать базовыми знаниями. Он должен уметь осмысленно читать, писать и быть математически грамотным.

В общем, по мнению детского психолога, современный дошкольник должен обладать теми качествами, которые раньше прививали в процессе обучения в школе.


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