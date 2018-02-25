В Челябинске продается молодой ослик

Вчера, 20:48

В Челябинске Карен Даллакян продает молодого, ушастого ослика. Нынешний владелец юного животного ветеринарный врач. Карен рассказывает, что ослик родился в мае, получил кличку — Маврик.

Все это время ослик рос со своей мамой. Животное станет отличным помощником для людей, проживающих в сельской местности, как вьючное животное. На данный момент, семья проживает в приюте для животных «Спаси меня». Цена ослика описана в объявлении на торговой интернет-площадке Avito, так же допускается торг. Причиной продажи Маврика, как объясняет его нынешний хозяин, является тот факт, что ослику больше не следует дальше находиться рядом с мамой, так как он — самец.