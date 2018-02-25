Победа хоккеистов России принесла женщине долгожданную шубу

Вчера, 20:43

Сегодня, 25 февраля Российская сборная по хоккею, одержала победу на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, принеся России первое за последние 26 лет золотую медаль. На радостях, один из мужей России подарил своей жене долгожданную шубу.

Алексей, житель города Тверь, поделился своими радостными эмоциями, в комментария под постом о победе сборной. Александр сказал, что пообещал, в случае победы, купить жене шубу. Как полагается настоящему мужчине, он сдержал свое слово. Позже журналисты созвонилась с Александром с целью узнать, выполнил ли он свое обещание.

Как оказалось, на тот момент он вместе со своей женой Галиной был уже в пути за новой покупкой. С размером и видом меха они еще не определились. Решили положиться на мнение консультантов. Александр рассказал, что хочет, что бы эти яркие эмоции и воспоминания навсегда остались в его сердце, а порадовать свою семью — лучший способ отметить победу своей сборной.