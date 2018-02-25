Жители Севастополя выбрали дизайн "Единой городской карты"

Вчера, 20:21

Месяц назад правительство Севастополя предложило своим жителям опрос. Им предстояло выбрать дизайн для «Единой городской карты», и вот подведены итоги опроса.

Несмотря на то, что в опросе приняло участие всего 778 человек, правительство одобрило вариант дизайна, за который проголосовало наибольшее количество граждан. Из трех вариантов, большая часть населения, а именно 43%, предпочли второй вариант.

В скором времени «Единая городская карта» Севастополя поступит в продажу. Данные о дате старта продаж и местах реализации можно узнать на официальном сайте правительства Севастополя.