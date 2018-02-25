VistaNews.ru


Эксперты рассказали, на что в Чувашии мужчины тратят денег больше всего

Вчера, 19:01

Эксперты рассказали, на что в Чувашии проживающие там мужчины тратят больше всего своих денег.  Посвящённое этому исследование региональное статведомство провело в канун того, как наступил День защитника Отечества.

 Сначала специалисты выяснили, что наибольшие заработки из числа тех мужчин, что там проживают, относятся к работающим на территории Чукотского автономного округа. Там «белая зарплата» составляет, в среднем, 61 тыс. рублей в месяц.

Это больше, чем в Москве и Магадане, где данный показатель, соответственно, 53 и  50,3 тыс. рублей.

Траты мужского населения Чувашии составили, большей частью, на продукты питания. Это отнимает у них до 28% дохода. Следующим показателем (11-13%) являются расходы на то, чтобы обслужить свои автомобили, приобрести товары для дома и на ремонт жилья.

На оплату медицинских услуг и состояние своей внешности в Чувашии мужчины тратят не более 3% от того, что официально получают.

Наиболее популярным оплачиваемым досугом для мужчин Чувашии является, согласно опросу, проведение свободного времени в биллиардных или в заведениях, где можно поиграть в боулинг.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.