Эксперты рассказали, на что в Чувашии мужчины тратят денег больше всего

Вчера, 19:01

Эксперты рассказали, на что в Чувашии проживающие там мужчины тратят больше всего своих денег. Посвящённое этому исследование региональное статведомство провело в канун того, как наступил День защитника Отечества.

Сначала специалисты выяснили, что наибольшие заработки из числа тех мужчин, что там проживают, относятся к работающим на территории Чукотского автономного округа. Там «белая зарплата» составляет, в среднем, 61 тыс. рублей в месяц.

Это больше, чем в Москве и Магадане, где данный показатель, соответственно, 53 и 50,3 тыс. рублей.

Траты мужского населения Чувашии составили, большей частью, на продукты питания. Это отнимает у них до 28% дохода. Следующим показателем (11-13%) являются расходы на то, чтобы обслужить свои автомобили, приобрести товары для дома и на ремонт жилья.

На оплату медицинских услуг и состояние своей внешности в Чувашии мужчины тратят не более 3% от того, что официально получают.

Наиболее популярным оплачиваемым досугом для мужчин Чувашии является, согласно опросу, проведение свободного времени в биллиардных или в заведениях, где можно поиграть в боулинг.