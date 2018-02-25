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В Чебоксарах в аптеках продают пустые упаковки от лекарств

Вчера, 18:43

В Чебоксарах жителям города в аптеках часто продают пустые упаковки от лекарств.

 В некоторых аптеках в Чебоксарах фармацевты продают пустые упаковки из под лекарств. Об этом рассказал народный корреспондент Вячеслав Михайлов.

 Сегодня житель Северо-Западного района приобрел в одной из городских аптек стандартную упаковку ацетилсалициловой кислоты. Когда мужчина пришел домой, то обнаружил, что в коробке нет лекарственного средства. Он вернулся в аптеку, где у него несколько раз поинтересовались, не он ли вытащил медикаменты самостоятельно, после чего выдали новую коробку с препаратом.

Вячеслав Михайлов утверждает, что аналогичная ситуация произошла на предыдущей неделе в аптеке, расположенной на Ленинском проспекте, да и много его знакомых рассказывали о подобных ситуациях. Горожане возмущены данной ситуацией.


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