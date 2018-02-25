Житель Воронежской области выиграл квартиру в лотерею

Вчера, 19:15

Один из жителей Воронежской области стал победителем розыгрыша тиража №274 «Жилищной лотереи». Мужчина выиграл квартиру. Видеозапись программы уже попала на YouTube. Как уточняется, имя победителя пока ещё не известно.

Стоит также отметить, что в Воронежской области в текущем месяце другой мужчина выиграл в эту же «Жилищную лотерею» таунхаус. А в прошедшем январе другой игрок получил квартиру за два миллиона рублей. В декабре же 2017 года студентка, третьекурсница местного университета, также стала обладательницей квартиры. Она решила приобрести лотерейный билет после того, как жительница Панино выиграла 506 миллионов рублей.

Последняя сумма является абсолютным рекордом РФ. Её получила Наталья Власова и её дочь Екатерина Евдокимова. Женщины решили попытать удачу ещё в ноябре 2017 года. Изначально о победительницах не было известно ни какой информации, ведь они в «Почту России» так и не обратились. Сотрудники опасались, что Наталья и Екатерина даже могли и не знать о своём выигрыше.

И только 11 ноября все узнали, что лотерейный билет был куплен в Панино, а имена победительниц – 17 ноября. Тогда пенсионерку Наталью Власову показывали на всех каналах. Женщина планировала, что потратит 506 миллионов рублей на ремонт своего дома, на покупку автомобиля для своего супруга и на покупку жилья для дочери.