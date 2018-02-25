Танец девушки на улице в Ставрополе на видео набирает популярность

Вчера, 18:30

Видео с танцем девушки на улицах в Ставрополе набирает популярность в социальных сетях.

В сообществе «Вконтакте» житель Ставрополя опубликовали видео, на котором спортивная молодая девушка довольно энергично и зажигательно танцует на аллее городского парка Победы, не обращая никакого внимания на сырость и слякоть. Судя по спортивной площадке на заднем плане, таким веселым «па» горожанка завершила свою утреннюю пробежку. На лице девушки лишь улыбка и радость, что свидетельствует о явном удовольствии от совершаемых действий.

Прохожие довольно равнодушно реагируют на танцующую девушку в тумане. А вот пользователи не одобрили такой экстравагантный поступок, и усомнились в адекватности у любительницы здорового образа жизни. Хотя некоторым танец на фоне тумана очень понравился, и поднял настроение.

Видео набрало множество комментариев и лайков, его просмотрели почти 3 000 пользователей.