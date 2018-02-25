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Ростовчане утверждают, что фото с баннером об асфальте это фотомонтаж

Вчера, 19:43

Недавно в социальных сетях появилась фотография с изображением баннера, расположенного под табличкой с надписью Ростов-на-Дону. На самом баннере нанесена надпись - «Осторожно! В городе мало асфальта».

 Как отмечают сами ростовчане, изображение является фотоподделкой, однако этот факт не означает, что в городе не существует данной проблемы. В социальных сетях ростовчане утверждают, что проблема действительно существует, и после того, как начнется потепление «асфальт исчезнет вместе со снегом». Однако, есть и те, которые утверждают, что люди просто еще не понимают, что такое по-настоящему «мало».


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