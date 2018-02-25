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Кадыров передал через свой фонд помощь пяти тысячам сирийских семей

Вчера, 18:38

Рамзан Кадыров передал через созданный с его содействием фонд помощь пяти тысячам сирийских семей. Сообщение об этом распространено его аккаунтом в Соцсети.

 Кадыров разместил информацию о том, что от фонда имени своего отца оказал широкую благотворительную помощь множеству сирийцев, пострадавших от действий международных террористов.

Помощь от Кадырова поступает в самые дальние районы этой страны. Только на текущей неделе она стала доступной  5-ти тысячам семей, пострадавшим от действий боевиков.

Сирийцы, лишившиеся всего, получили от Кадырова не только тёплые одеяла. Также глава Чечни поставил им множество медикаментов и обувь.

Помимо того, армейские пекарни РФ каждодневно снабжают население свежим хлебом в количестве до 2 тысяч килограмм. Организованы дома для инвалидов и престарелых граждан.

Кадыров сообщил благодарность в том, что ему в данной благотворительности оказывают помощь его мама и лично Владимир Путин. Также он отметил существенную роль в этом своего «брата» Зияда Сабсаби.

Глава Чечни отметил, что удалось доставлять помощь даже для тех нуждающихся, что проживают в самых отдалённых сирийских районах. Этому способствуют российские военные.


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