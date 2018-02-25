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В двух школах Брянской области усилили безопасность камерами

Вчера, 18:05

Прокуратура РФ по Брянской области обязала две школы области поставить в здании камеры видеонаблюдения. Суд Суражского района вынес решение о том, что школы не отвечают требованиям закона о противодействии терроризму.

 После поданного правоохранителями иска, суд обязал администрацию области выделить финансирование, а руководство Далисичской и Влазовичской школ соответственно оборудовать здания школ камерами видеонаблюдения.

По имеющимся данным из прокуратуры Брянской области, стороны выполнили требования, к которым их обязал суд. И теперь еще в двух школах Брянской области установлена современная система видеонаблюдения, для обеспечения лучшей системы безопасности учащихся.


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