В двух школах Брянской области усилили безопасность камерами

Вчера, 18:05

Прокуратура РФ по Брянской области обязала две школы области поставить в здании камеры видеонаблюдения. Суд Суражского района вынес решение о том, что школы не отвечают требованиям закона о противодействии терроризму.

После поданного правоохранителями иска, суд обязал администрацию области выделить финансирование, а руководство Далисичской и Влазовичской школ соответственно оборудовать здания школ камерами видеонаблюдения.

По имеющимся данным из прокуратуры Брянской области, стороны выполнили требования, к которым их обязал суд. И теперь еще в двух школах Брянской области установлена современная система видеонаблюдения, для обеспечения лучшей системы безопасности учащихся.