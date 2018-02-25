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В Вологде многодетным мамам подарят день красоты

Вчера, 18:07

В Вологде многодетные мамы получат в подарок день красоты. Считается, что в честь Международного женского дня местные парикмахеры, визажисты и специалисты ногтевого сервиса проведут работу больше сотни женщин.

Данная благотворительная акция называется «Я ль на свете всех милее?!». Она будет проходить в областном центре в период с 26 февраля по 7 марта. К ней присоединятся сразу несколько городских салонов красоты. Будут выделены мастера, которые займутся многодетными матерями в своей обычной рабочей обстановке, а также мастера, которые отправятся к таким женщинам домой.

Таким образом, вологжанки смогут сделать себе стрижки, причёски, укладки, макияжи и так далее. Приём клиенток проведётся бесплатно, для этого нужно записаться и договориться с мастером.

Президент Вологодской общественной организации «Большая семья» Елена Шустова сообщает, что данную акцию организовали для таких многодетных матерей, которые всё своё время и силы отдают детям и даже забывают о своём внешнем виде. Всего организация получила 182 заявки от женщин. Однако всех их мастера не успеют обслужить, но подарок к Международному дню женщин получат большинство. Затем Елена Шустова поблагодарила всем организациям, мастерам и бизнесменам, которые поддержали инициативу её организации.

Чтобы стать волонтёром в данной акции, нужно обратиться в Фонд поддержки гражданских инициатив в Вологде.  


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