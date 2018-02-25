VistaNews.ru


Астраханцы провели акцию в память о Борисе Немцове

Вчера, 17:40

Астраханцы сегодня, 25 февраля, провели акцию в память об убитом оппозиционере Борисе Немцове. Участники пикета, держа в руках флаг РФ и партии «Парнас», поставили портрет политика и возложили к нему цветы.

Сколько человек было на акции, сказать сложно. Люди постоянно приходили и уходили. Постоянно возле мемориала были только десять человек. В заключении пикета все люди отправились на памятник жертвам политических репрессий и возложили там цветы.

По словам председателя астраханского отделения партии «Парнас» Михаила Долиева, прохожие люди в течении полутора часа подходили к толпе и уходили, почтив память российского оппозиционера Бориса Немцова. Долиев также добавил, что местные правоохранители конечно е заинтересовали происходящем. Они записали данные организаторов и адрес местного отделения их политической партии.

Долиев добавил, что ему не известна причина присутствия полиции в парке, где проводилась акция. Они действовали противоправно, ведь правительство Астраханской области ранее постановило, что именно это место предназначено для проведения массовых мероприятий и митингов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.