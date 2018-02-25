Астраханцы провели акцию в память о Борисе Немцове

Вчера, 17:40

Астраханцы сегодня, 25 февраля, провели акцию в память об убитом оппозиционере Борисе Немцове. Участники пикета, держа в руках флаг РФ и партии «Парнас», поставили портрет политика и возложили к нему цветы.

Сколько человек было на акции, сказать сложно. Люди постоянно приходили и уходили. Постоянно возле мемориала были только десять человек. В заключении пикета все люди отправились на памятник жертвам политических репрессий и возложили там цветы.

По словам председателя астраханского отделения партии «Парнас» Михаила Долиева, прохожие люди в течении полутора часа подходили к толпе и уходили, почтив память российского оппозиционера Бориса Немцова. Долиев также добавил, что местные правоохранители конечно е заинтересовали происходящем. Они записали данные организаторов и адрес местного отделения их политической партии.

Долиев добавил, что ему не известна причина присутствия полиции в парке, где проводилась акция. Они действовали противоправно, ведь правительство Астраханской области ранее постановило, что именно это место предназначено для проведения массовых мероприятий и митингов.