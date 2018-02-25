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На время ЧМ-2018 полицейских заселят в общежития Самары

Вчера, 17:23

На время проведения ЧМ-2018 по футболу, полицейские будут заселены в студенческие общежития Самары.

 Руководители МВД РФ забронировали 5761 мест в различных студенческих общежитиях Самары, куда будут заселены полицейские на период проведения в городе 21-го чемпионатом мира FIFA 2018 года. Так, в общежитии ПГУТИ будут проживать 755 полицейских, в СГСПУ и в СамГУ разместят по 500 сотрудников, в общежитии от местного медицинского университета расположится 400 силовиков, а в СГЭУ- 460 человек. Наибольшее, рекордное количество полицейских разместят в общежитии от СамГУПС, в котором забронировали 1996 мест. Комнаты в общежитиях, куда вскоре заселят правоохранителей, уже определены.

При этом, учебный процесс не будет нарушен, так как текущий семестр разделят на 2 части. С 15 мая у студентов в Самаре начнутся летние каникулы, а уже в августе, после завершения чемпионата, они начнут сдавать сессию и пройдут летнюю производственную практику, после чего начнется новый учебный год.

Все учебные графики были скорректированы с учетом изменений.


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