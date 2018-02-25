Хабаровские живодёрки попали в ТОП-10 самых опасных детей мира

Вчера, 16:25

Хабаровские живодёрки Алина Орлова и Алёна Савченко, которые прославились своим сильно жестоким обращением с животными, попали в ТОП-10 самых опасных детей мира.

В составленный специалистами список попали дети в возрасте от 11 до 19 лет со всего мира. Из России в ТОПе оказалось три человека – это 19-летняя жительница Петербурга, которая нанесла 140 ножевых ранений свой младшей сестре из-за завести, а также хабаровчанки Алина Орлова и Алёна Савченко. Последние получили известность благодаря своему жестокому обращению с животными, которых они брали в приюте. Девушки в 2016 году убивали зверей, фотографировали происходящее, а затем выкладывали в сеть. Кроме этого, как выяснили правоохранители, Алина и Алёна были безжалостны и к людям.

В итоге Орлову и Савченко осудили к трём и четырём годам колонии общего режима соответственно.

Кроме россиянок в данный ТОП пал 18-летний парень из США, который забил до смерти свою маленькую сестру. Сделал это юноша, потому что девочка подвергалась регулярному сексуальному насилию и больше не собиралась молчать.

Затем идёт юный Уильям Горзински, который в гневе убил своего 14-летнего брата. Дети поссорились из-за колонок. В итоге Уильяма признали психбольным и отправили на лечение. 11-летний Джордан в 2009 году убил беременную невесту своего отца. Погибла и женщина, и младенец. В 2016 году парня освободили. После этого в списке стоит 12-детний Кристиан. Он избил до смерти своего 2-летнего братика. Жестокость 18-летнего Кита также поражает. Он решил отомстить своей маме за то, что она ему не купила пистолет и перерезал горло своей 4-летней сестре. Парня приговорили к 40 годам тюрьмы.

Замыкают список две 12-летние девочки и 16-летняя Констанция Кент, которая жила в Англии в 1860 году. Первые юные девушки насмотрелись мультиков и решили убить под впечатлением свою подругу. Одну из девочек отправили на 25 лет на лечение, а другую – на 40 лет в тюрьму. Что касается Констанции, то она перерезала горло своему 3-летнему брату.