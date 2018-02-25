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«Реалии медицины»: В Сети шокированы состоянием «Зиповской» больницы в Краснодаре

Вчера, 21:07

В социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фото из детского отделения «Зиповской», то есть, городской клинической больницы скорой медицинской помощи, в Краснодаре. Интернет-пользователи были шокированы условиями.

 «Реалии медицины», - такой заголовок аноним дал фотографиям, опубликованным в группе «Жесть Краснодара». На снимках было видно, что окна детского отделения ЛОР в очень плохом состоянии, там огромные трещины. Не меньше проблем и с покрытием пола, и в целом видно, что у помещений давно не было никакого ремонта.

  Интернет-пользователи поразились, как в таких условиях лечат детей. Некоторые, впрочем, отметили, что сообщать об этом во «ВКонтакте» смысла не было, а лучше жаловаться в соответствующие инстанции, как сообщает VistaNews.


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