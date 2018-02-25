Более 65% москвичей считают свой город безопасным для проживания

Вчера, 16:21

Более 65% жителей Москвы уверены, что проживают в безопасном городе.

Специалисты научно-исследовательского института провели опрос среди жителей российской столицы. В результате более половины опрошенных заявили, что Москва безопасный город. Кстати, еще в 2013 году такого мнения придерживались всего 30% респондентов.

Как сообщается на официальном сайте московской мэрии, за 2017 год преступления снизились на 7-38%. Так, особо тяжкие и тяжкие преступления составили на 7% меньше, чем раньше. Грабежи и разбои упали в показателях на 36% и 38% соответственно. Угон автомобилей сократился на 34%, а хулиганства на 14%.

Также на 27% стало меньше правонарушений на открытой местности.