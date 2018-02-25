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Пермяки с восхищением наблюдают за прилетевшим во двор ястребом

Сегодня, 11:20

В Перми продолжается «нашествие» неожиданных гостей. Сегодня утром жители одного из домов с восхищением наблюдали за прилетевшим к ним ястребом.

Пермяки сразу принялись фотографировать необычную для городской среды птицу. На фотографии, которую опубликовал один из пользователей социальных сетей в интернете видно, что ястреб сидит на ветке, прижав одну лапку к телу. Многие выдвинули довольно милые предположения по этому поводу. Одни заявили, что просто у «столь грозного хищника» замерзла лапка, и он таким образом ее греет. Другие сошлись на мнении, что ястреб решил почесать себе «пузико».

Одна из свидетелей прилета «необычного гостя» в комментариях заявила, что стала свидетелем откровенного убийства. По ее словам, она видела, как этот самый ястреб забил голубя.

Однако это не помешало жителям Пермского края с умилением разглядывать фотографию птицы.

Напомним, что это не первый «гость» из животного мира в пермских дворах. Неделю назад по улицам Перми разгуливал настоящий черный кабанчик.


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