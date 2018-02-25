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Младенцу из Амурской области вручили письмо в 2036 год

Сегодня, 11:23

В Сковородинском районе Амурской области проходила нестандартная церемония имянаречения. Там в местном ЗАГСе новорожденному младенцу по имени Роман выдали письмо, которое он должен будет прочесть в 2036 году, когда ребёнок станет совершеннолетним.

Малыш родился 10 февраля, однако за свидетельством о рождении супруги обратились только 22 февраля, накануне российского праздника Дня защитника Отечества.

Во время церемонии глава Сковородинского района, сам градоначальник и работник местного управления соцзащиты лично поздравили супругов Буровых с рождением сына Романа. Об этом сообщили в амурском областном Управлении ЗАГС.

Также в ведомстве 22 февраля поздравляли новоиспечённых пап. Именно в этот день зарегистрировали четыре рождения ребёнка. Всем мужчинам, которые приходили за свидетельством, вручали письма с поздравлением от чиновников.

Кстати в городе Свободном, Сковородинский район, с начала текущего года родились 44 мальчика и 41 девочка.


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