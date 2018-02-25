Модель Катя Феоктистова продолжает прославлять Челябинск

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В Челябинске с гордостью вспоминают уроженку Новотроицка Екатерину Феоктистову, которая сумела пробиться в высший эшелон мировой моды и прославляет свою малую родину по всему миру. Уральские поклонники то и дело отмечают в социальных сетях, что являются земляками известной модели.

Стоит отметить, что о Феоктистовой больше вспоминают и любят именно в Челябинске, где она училась в ЮУрГУ, а не в Новотроицке, откуда родом девушка. Именно этот город она представляла на конкурсе красоты «Мисс Россия – 2015», где, к слову, заняла место в десятке. Сейчас же Екатерина заключает контракты с ведущими мировыми агентствами, число её подписчиков в соцсетях исчисляется десятками тысяч. Жители Челябинска надеются, что Феоктистова на фоне всей своей славы и популярности не забудет, где началась её модельная карьера.

Ранее ростовская модель Playboy Мария Лиман заявила, что, несмотря на то, что её поведение кажется раскованным и откровенным, она считает себя «серой мышкой» в жизни.