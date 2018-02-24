VistaNews.ru


В Воронеже двери «Газели» закрыли вилкой

Вчера, 22:05

Жители Воронежа увидели старенькую грузовую «Газель» со странной системой защиты. Автомобиль был полностью грязным и не первой свежести, но прохожих поразило крепление, предотвращающее открытие задней двери.

Вместо замка дверь закрывает обычная столовая вилка. Те, кто придумал столь изысканное крепление, наверняка внесли в обустройство автомобиля еще похожие "штучки".

Правда, саму вилку прохожие заметили не сразу, настолько мастерски она приделана.

Жители прокомментировали столь забавный вид замка скептическими фразами.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.