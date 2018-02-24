В Воронеже двери «Газели» закрыли вилкой

Вчера, 22:05

Жители Воронежа увидели старенькую грузовую «Газель» со странной системой защиты. Автомобиль был полностью грязным и не первой свежести, но прохожих поразило крепление, предотвращающее открытие задней двери.

Вместо замка дверь закрывает обычная столовая вилка. Те, кто придумал столь изысканное крепление, наверняка внесли в обустройство автомобиля еще похожие "штучки".

Правда, саму вилку прохожие заметили не сразу, настолько мастерски она приделана.

Жители прокомментировали столь забавный вид замка скептическими фразами.