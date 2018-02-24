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Блогер Варламов назвал Ростов руинами

Вчера, 21:55

Известный блогер Илья Варламов провел новое блогерское расследование. По данным Варламова, Ростов скоро станет не похожим на себя из-за испорченных и неправильно восстановленных архитектурных ансамблей. Блогер назвал город руинами.

Ростовский блогер провел расследование по поводу особенностей восстановления утраченной или поврежденной архитектуры города. По мнению активиста, город постепенно превращается в руины, теряет свою самобытность и уникальность. «Специалисты» реставрации неумело выполняют свою работу. Такой вывод блогер сделал после того, как сравнил снимки сооружений Ростова с более ранними фотографиями. Своими наблюдениями поделился на своем канале.

Также Илья напоминает, что в Россию приедут сотни тысяч болельщиков и каждый город, который примет ЧМ-2018, постарается произвести хорошее впечатление, в том числе и Ростов. К слову, многие ростовчане поддерживают мнение Варламова, однако менее активно выражают свои опасения.


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