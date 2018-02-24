В Волгограде больных солдат лечат луком и чесноком

Вчера, 21:35

В Волгограде для профилактики вирусных заболеваний военнослужащим в рацион питания добавили лук и чеснок.

В связи с морозами и снегопадами на учебных полях открыли пункты обогрева с горячим чаем. Сотрудники медицинских служб принимают все необходимые меры для сохранения здоровья сержантам и солдатам. Утренние пробежки заменили прогулками, чтобы максимально снизить пребывание на холодном воздухе.

Солдатам, которые несут патруль и караул, выдают теплые полушубки, валенки, рукавицы с мехом.

Известно, что все заранее было подготовлено для работы и службы при низких температурах, поэтому на данный момент офицеры чувствуют себя комфортно.