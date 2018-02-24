В Сеть попало видео с распивающими пиво студентами-медиками из Астрахани

Вчера, 19:28

В Сеть попал новый провокационный ролик из Астрахани. На видео запечатлены распивающие пиво в аудитории студенты-медики. Предположительно такой перерыв устроили в Астраханском государственном медицинском университете (ГМУ) будущие стоматологи.

В Интернет попал новый ролик, который поставил под острый вопрос дальнейшее получение знаний в Астраханском ГМУ. Дело в том, что в сеть слили ролик с участием будущих дантистов, распивающих на перемене пиво. На видео видно особый наряд студентов: белые халаты и шапочки. Предварительно понятно, что попойку устроили в аудитории № 1 старого корпуса медицинского вуза. Вопрос о дальнейшем обучении нарушителей будут решать на заседании кафедры, однако уже понятно, что юные специалисты довольны своим хулиганским поведением, юноши позируют и веселятся в объектив камеры телефона.